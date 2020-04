Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Wohnungseinbruch verhindert - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Mannheim-Neckarau: Wohnungseinbruch verhindert - Zeugen gesucht In der Nacht zum Donnerstag wurde die 58-jährige Bewohnerin eines Reihenhauses in der Alberichstraße gegen 03:30 Uhr unsanft durch einen Einbrecher geweckt. Den Unbekannten, der außen an der Terrassentür rüttelte, konnte die Mannheimerin durch ihr beherztes Auftreten und lauten Schreien gerade noch von seinem Vorhaben abhalten. Die verständigte Polizei kam der Bewohnerin sofort zur Hilfe. Der unbekannte Mann, der ca. 160 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein soll, hatte bereits das Weite gesucht. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

