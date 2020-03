Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Opel Adam gestohlen - Hinweise an die Polizei

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Den ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Grundelbachstraße in Höhe des Anwesens Nr. 14 geparkten schwarzen Opel Adam stahlen in der Zeit zwischen Montag- und Dienstagmorgen bislang unbekannte Täter. An dem Auto, welches ein cremefarbenes Dach hat, waren die Kennzeichen HD-ER 1231 angebracht; der Zeitwert liegt bei fast 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

