POL-MA: Weinheim: Unbekannter Täter flüchtet nach versuchtem Taschendiebstahl und Körperverletzung; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Während am frühen Freitagnachmittag, ein 43-jähriger Mann an der OEG-Haltestelle "Weinheim-Hauptbahnhof" auf die gerade einfahrende Bahn der Linie 5 in Richtung Schriesheim wartete, versuchte ein unbekannter Täter die Gunst der Stunde zu nutzen, ihm den Geldbeutel aus der Jackentasche zu stehlen. Der 43-Jährige bemerkte dies und geriet mit dem Täter in Streit. Der Unbekannte riss den Mann zu Boden und trat mehrfach auf ihn ein. Als ein noch nicht bekannter Helfer einschritt, ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre; ca. 170-175 cm; dunkelhäutig; kurze, schwarze Haare; Dreitagebart. Er trug eine blaue Jacke und Jeans. Die Haltestelle war während des Tatzeitpunkt um 13 Uhr, belebt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der noch unbekannte Helfer, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

