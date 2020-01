Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: 18-jähriger versucht, sich Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 18-jähriger Mann versuchte am frühen Montagmorgen, sich einer Fahrzeugkontrolle durch die Polizei zu entziehen. Er fiel einer Polizeistreife kurz vor ein Uhr im Stadtgebiet von Schwetzingen auf und sollte kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten, gab der junge Mann Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Dabei fuhr er in grob verkehrswidriger Weise und rücksichtslos mit nicht angepasster Geschwindigkeit unter Missachtung der geltenden Verkehrsvorschriften. Er konnte schließlich in Brühl, im Bereich Rosengarten gestoppt werden. Bei der Kontrolle wurde unter dem Fahrersitz eine Schreckschusswaffe mit eingeführtem Magazin griffbereit aufgefunden werden. In der Mittelkonsole befanden sich weitere Platzpatronen und ein Schlagring. Der junge Mann wurde zunächst zum Polizeirevier Schwetzingen gebracht, wo er nach Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Gegen den jungen Mann wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer war es nach derzeitigem Kenntnisstaand nicht gekommen. Der Führerschein des jungen Mannes wurde einbehalten.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, sowie Geschädigte, die durch die Fahrweise des 18-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

