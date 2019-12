Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer verursacht unter Alkohol Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer war am späten Freitagabend zunächst auf der Kallstadter Straße unterwegs. Als er gegen 23.15 Uhr in die Kreuzung Mannheimer Straße einfuhr, kollidierte er mit einer kreuzenden Seat-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Das Auto wurde nur leicht beschädigt; der 36-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radler unter Alkoholeinwirkung stand. Ein erster Test ergaben 1,8 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

