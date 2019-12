Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: BMW in Tiefgarage mit Kleber beschmiert - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In einer Tiefgarage in der Steubenstraße, gegenüber der Rottfeldstraße, wurde im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr bis Montag, 16 Uhr, ein 3er BMW zerkratzt und mit schwarzem Kleber beschmiert. Der bislang unbekannte Täter hatte den Kleber fast auf dem gesamten Auto verteilt und zudem noch den rechten Außenspiegel beschädigt, sodass Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der BMW war zum Tatzeitpunkt im 1. Untergeschoss der Tiefgarage abgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell