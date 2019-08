Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit einem renitenten Ladendieb hatten es am späten Donnerstagabend die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd zu tun.

Gegen 21:35 wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der Industriestraße in einem Lebensmittelmarkt nach einem Ladendiebstahl zu einer Schlägerei gekommen sei. Als die alarmierte Funkstreife am Ort des Geschehens eintraf, hatten Beschäftigte des Supermarkts und Kunden einen aggressiven Mann auf dem Boden fixiert und übergaben ihn an die Polizei.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, wollte der 17-Jährige eine Flasche Alkohol stehlen und wurde dabei erwischt. Bei einem Fluchtversuch schlug und trat er nach einem Mann, der sich ihm in den Weg stellte. Auf die Gegenwehr des Angegangenen war der Halbstarke aber nicht ausreichend vorbereitet, sodass es gelang, ihn zu Boden zu bringen, festzuhalten und an die Polizei zu übergeben.

Bereits wenige Stunden zuvor hatte der 17-Jährige im selben Markt versucht, Alkohol zu stehlen und war dabei erwischt worden.

Die weiteren Ermittlungen gegen den jungen Mann wird der Jugendsachbearbeiter des Reviers Sinsheim führen.

