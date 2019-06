Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Autoaußenspiegel zerstört und Verkehrszeichen aus Verankerung gerissen - Polizei sucht weitere Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 26 Jahren sollen am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der Schäfergasse die Außenspiegel von drei Autos beschädigt bzw. zerstört haben. Weiterhin stehen sie in dringendem Verdacht, ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und auf die Straße gelegt zu haben. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei verständigte und war dem Duo bis zum Eintreffen der Polizei gefolgt, die die beiden Tatverdächtigen daraufhin an der Ecke Schwetzinger Straße/Türmergasse festnehmen konnte. Beide Tatverdächtige standen erheblich unter Alkoholeinwirkung, Alkoholtests ergaben Werte von knapp 1,4 und 1,9 Promille. Nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr dauern an. Weitere Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

