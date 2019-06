Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Audi-Fahrer beschuldigen sich gegenseitig der Verursachung - Polizei sucht daher Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unklar ist der Hergang eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr an der Einmündung L 536/B 3 ereignet hat. Zusammengestoßen waren zwei Fahrzeuge der Marke Audi. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Weinheim stritten sich die Beteiligten und beschuldigten sich gegenseitig der Verursachung. Offenbar kam es während der Fahrt - die Männer fuhren eine längere Zeit hintereinander her - auch zu Provokationen. Sowohl der 60-Jährige als auch der 62-Jährige gaben unterschiedliche Versionen an, so dass die Polizei nun Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/10030 zu melden.

