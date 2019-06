Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Peugeot kracht gegen Straßenbahn - keine Verletzte

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Abbiegen von der Haupt- in die Schulstraße achtete am Mittwoch kurz nach 14 Uhr ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer nicht auf die von hinten herannahende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ob an der Straßenbahn ein Schaden entstand, ist bislang noch nicht bekannt. Den Schaden am Peugeot beziffern die Beamten mit rund 5.000 Euro.

