Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: VW Passat übersehen - Schaden mehrere tausend Euro

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Mercedes-Fahrerin war am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr in der Schulstraße in Richtung Ringstraße unterwegs und hatte - nach eigenen Angaben - den von rechts aus der Luisenstraße kommenden VW Passat-Fahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mercedes zunächst gegen eine Hausfassade und im weiteren Verlauf gegen einen abgestellten Audi krachte. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück keiner der Beteiligten.

Polizeipräsidium Mannheim

