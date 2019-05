Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Küchenbrand in Asia-Imbiss

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Mittwochmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Bistro im Stadtteil Schwetzingerstadt alarmiert. Gegen 11.45 Uhr geriet die Dunstabzugshaube eines Lokals in der Schwetzinger Straße in Brand. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Anwohner, Gäste und Mitarbeiter des Lokals kamen nicht zu Schaden.

Durch die Flammen und damit zusammenhängendem Rauchniederschlag wurden die Räume stark in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeit nicht nutzbar. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer vermutlich durch Fettrückstände in der Dunstabzugshaube ausgelöst.

Während der Löscharbeiten war die Schwetzinger Straße bis ca. 13 Uhr gesperrt. Hiervon war auch der Straßenbahnverkehr betroffen.

