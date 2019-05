Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Roller-Fahrer stürzt und verletzt sich

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache verlor am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr ein 56-Jähriger die Kontrolle über seinen Roller und stürzte im Einfahrtsbereich des Kreisverkehrs in der Walldorfer Straße/In den Ziegelwiesen. Nach ärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde der Mann in ein Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Sein Roller, an dem Schaden von rund 500 Euro entstand, wurde an der Unfallstelle verschlossen abgestellt.

