Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Audi kontra VW Touran

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schaden von 10.000 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr in der Westl. Ring-/Werderstraße ereignet hat. Der Fahrer eines Audi Q3 missachtete die Vorfahrt eines VW-Fahrers, so dass es zur Karambolage kam. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell