Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Autofahrer entfernt sich unerlaubt - Zeugen gesucht !

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 11 abgestellten Opel Zafira beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete Sachschaden von rund 2.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Geparkt war der Wagen zwischen dem vergangenen Freitag (24.05.) und Montagmittag, ca. 12.30 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell