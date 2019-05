Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Aufsitzrasenmäher im Neckar versenkt - Fahrer leicht verletzt

Edingen-Neckarhausen, Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Fahrgast auf der Fähre zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg alarmierte um kurz vor 16 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtete, wie ein kleiner Bagger am Ufer im Neckar versank. Die Beamten des Polizeireviers Ladenburg machten zumindest den Fahrer ausfindig - der vermeintliche Bagger, ein Aufsitzrasenmäher mit Kabine, war bereits im Neckar versunken. Ein Mitarbeiter der Gemeinde mähte demnach auf der Flussseite Edingen-Neckarhausen, von der Fähre ca. 100 Meter in Richtung Heidelberg, den Rasen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts machte sich das Arbeitsgerät selbstständig und fuhr in Richtung Wasser. Dem Fahrer gelang es gerade noch abzuspringen, dabei verletzte er sich allerdings am Kopf. Der Rasenmäher versank unweit des Ufers vollständig. Durch die Feuerwehr wurde ein Kran zur Bergung angefordert, dies wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

