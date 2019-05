Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Trio schlägt auf 29-Jährigen ein - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Drei bislang unbekannte Männer schlugen in der Nacht zum Sonntag, gegen 0:30 Uhr, "Am Victoria-Turm" aus bislang unbekannten Gründen auf einen 29-jährigen Mann ein, der dabei Verletzungen im Gesicht davontrug. Als dessen Ehefrau zu Hilfe eilen wollte und dazwischen ging, bekam auch sie einen Schlag gegen den Kopf. Die Täter ergriffen im Anschluss durch die Bahnhofsunterführung in Richtung Mannheim-Innenstadt die Flucht. Eine Fahndung blieb ergebnislos.

Die beiden Geschädigten mussten zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: ca. 165-175 cm groß, dickliches Gesicht, kräftige Statur, schwarze Haare, dunkel gekleidet, trug eine Jeans, ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Umhängetasche.

2. Täter: ca. 165-175 cm groß, war bekleidet mit einer Blue Jeans, einem schwarzen Joggingoberteil und schwarzen Schuhen.

3. Täter: ca. 165-175 cm groß, trug ebenfalls eine Blue Jeans, ein lachsfarbenes T-Shirt, eine schwarze Jacke, schwarz-weiße Turnschuhe und eine braune Umhängetasche.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

