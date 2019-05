Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte verursachen Unfall und hauen ab - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mercedes-Fahrer verursachte am frühen Donnerstagmorgen in Hockenheim einen Unfall. Der Unbekannte war gegen 3.30 Uhr mit einem grauen Mercedes C-Klasse auf dem Südring in Richtung Reilinger Straße unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der Mauer und dem Gartenzaun eines Anwesens in der Ringstraße. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Zeugen konnten beobachten, wie zwei Personen aus dem Fahrzeug ausstiegen, Trümmerteile und das Kennzeichen einsammelten und in den Kofferraum des verunfallten Mercedes legten. Als die beiden Personen auf die Zeugen aufmerksam wurden, flüchtete eine Person zu Fuß, die andere stieg in den Mercedes und fuhr davon.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mercedes in der Gerhart-Hauptmann-Straße am Fahrbahnrand festgestellt werden. Es fehlten die Kennzeichen und die Front des Fahrzeugs war beschädigt. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnten der Halter selbst als auch dessen Sohn angetroffen werden. Hinweise darauf, wer das Fahrzeug zur Unfallzeit gesteuert hatte, konnten nicht erlangt werden. Alkohol- und Drogentests bei beiden verliefen ohne Befund.

Die weiteren Unfallfluchtermittlungen durch die Spezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Fahrer des grauen Mercedes und dessen Beifahrer geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

