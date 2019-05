Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim: Einbruch in Vereinsgebäude

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In das Gebäude des Angelsportvereins im "Weidenlach" neben der L 531 brachen in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Täter ein. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und stiegen in die Räumlichkeiten. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen; Sachschaden entstand in Höhe von mehreren hundert Euro. Als Tatzeit kommt Mittwochabend, 20.30 Uhr bis Donnerstag, ca. 10 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, aufzunehmen.

