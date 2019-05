Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen: Crash im Kreuzungsbereich - fast 10.000 Euro Schaden

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Fast 10.000 Euro Schaden entstanden am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Fenchel-/Hauptstraße. Verursacht hatte den Unfall eine 63-jährige BMW-Fahrerin, die im Kreuzungsbereich eine ordnungsgemäß fahrende 18-jährige Opel Adam-Fahrerin übersehen hatte. Die junge Frau klagte bei der Unfallaufnahme über leichte Verletzungen, wurde erstversorgt und danach in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die Verursacherin keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, musste sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Sie wie auch ihre beiden Mitfahrerinnen überstanden den Unfall ohne Verletzungen. Die Autos waren zudem noch fahrbereit.

