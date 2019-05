Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Unfallverursacher entfernt sich - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Abbiegen von der B 3 in die Muckensturmer Straße übersah am Montag gegen 8.40 Uhr ein bislang nicht ermittelter Autofahrer eine ordnungsgemäß fahrende VW Golf-Fahrerin und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Nach kurzem Blickkontakt entfernte sich allerdings der Verursacher; an dem VW Golf der Weinheimerin entstand Schaden von 3.000 Euro. Angaben zu dem Fahrzeug bzw. zum Kennzeichen konnte die Geschädigte nicht machen.

Verkehrsteilnehmer, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 062501/10030, zu verständigen.

