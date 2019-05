Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen

L 597

Rhein-Neckar-Kreis Pkw von Fahrbahn abgekommen und überschlagen. Zwei Verletzte

Sinsheim-Reihen / L 597 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 19.40 Uhr kam ein mit zwei Personen besetzter VW-Golf auf der L 597 zwischen Reihen und Ittlingen auf regennasser Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn und überschlug sich. Die Geschwindigkeit ist an der Unfallstelle auf 50 km/h begrenzt. Der Fahrer erlitt eine Armfraktur, die Beifahrerin kam mit Prellungen davon. Beide kamen nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht .

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim



Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell