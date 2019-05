Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Streit in den S-Quadraten eskaliert

Mannheim (ots)

Zu einem Streit wurden die Beamten des Polizeireviers Innenstadt in der Nacht zum Sonntag gerufen.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in den S-Quadraten war es gegen 03:40 Uhr zum Streit zwischen einem 42-Jährigen und dessen Sohn gekommen. Hierbei habe der Lebensältere seinen Anverwandten mit einem Messer bedroht. Daraufhin mischte sich der 25-jährige Schwager des Mannes ins Geschehen ein, um zu schlichten. Beim Versuch, seinen Schwager zu entwaffnen, wurde der 25-Jährige an der linken Hand verletzt. Zudem sei es danach zu einem kürzeren Schlagabtausch gekommen, bevor weitere Anwesende die Situation beruhigen konnten.

Der Geschädigte wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ermittelt gegen den 42-jährigen Aggressor wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

