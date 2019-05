Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Ilvesheim: 16-Jähriger vermisst; fortgesetzte, intensive Suchmaßnahmen mit Suchhunden und Sonargerät bislang ohne Ergebnis; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim/Ilvesheim (ots)

Die am 19.05.2019 durchgeführten Suchmaßnahmen wurden gegen 19:00 Uhr erfolglos unterbrochen. Sie werden am 20.05.2019 in den Morgenstunden fortgesetzt.

