Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken frontal in geparkten Kleinwagen gefahren

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 01 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Bergheimer Straße. Offensichtlich verlor er in Höhe der Hausnummer die Kontrolle über sein E-Bike und fuhr frontal gegen einen geparkten Opel. Der 51-Jährige flog in die Windschutzscheibe des Kleinwagens und beschädigte diese komplett. Der 51-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Es entstand ein Sachschaden von 1.200 Euro.

