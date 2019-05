Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Neckarau: Wohnungsbrand

Mannheim (ots)

Bei einem Wohnungsbrand gegen 17.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinaustraße entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Wohnung. Das Feuer war nach ersten Einschätzungen in der Küche ausgebrochen. Die Wohnung im 1. Stock ist derzeit unbewohnbar. Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden.

