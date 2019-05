Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Kleinwagen beschädigt und abgehauen, Zeugen gesucht!

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Mittwoch 13 Uhr und Donnerstag 09 Uhr beschädigte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein bislang unbekannter Radfahrer einen silbernen VW, Up, der gegenüber eines Praxiszentrums in der Augustastraße 29 entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt war.

Der Radfahrer beschädigte den Kleinwagen am rechten vorderen Kotflügel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 06202 2880 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

