Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brandstiftung an Gartenhütte

Sinsheim (ots)

Einem bislang unbekannten Feuerteufel fiel eine ca. 6 m x 3 m große hölzerne Gartenhütte zum Opfer. Das Gartenhäuschen brannte vollständig nieder, so dass die freiwillige Feuerwehr Eschelbronn nur noch die kläglichen Überreste ablöschen konnte. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Da in dem Brandschutt keine Dachrinne zu erkennen war, besteht der Verdacht, dass der Brandstifter vor seiner Brandlegung noch die 6 m lange, neue Dachrinne entwendet hat. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Gert Smasal

Telefon: 0621 174-3333

E-Mail: mannheim.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell