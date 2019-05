Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg /Walpurgnisnacht verlief ruhig

Heidelberg (ots)

Die Walpurgisnacht verlief aus polizeilicher Sicht völlig ruhig. Nach der Sperrung des Waldgebietes rund um die Thingstätte wurden über den gesamten Tag verteilt etwa 150 Personen an den Sperrstellen durch die Polizei und den Mitarbeitern der Stadt abgewiesen. An einer Kundgebung und einem Aufzug von "Die Partei" von der Albert-Ueberle-Straße bis zur Alten Brücke nahmen in der Zeit von 20 bis etwa 23.00 Uhr etwa 18 Personen teil. Auf der Neckarwiese hielten sich am Abend vermutlich aufgrund der kalten Witterung lediglich etwa 150 Personen auf, auch hier kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Die eingesetzten Einsatzkräfte konnten sukzessive aus dem Einsatz entlassen werden.

