Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Gem. St. Leon Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Fahrzeugbrand auf BAB 5

BAB 5, Gem. St. Leon Rot (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, bemerkte ein 49-jähriger Sattelzugfahrer technische Probleme am Auflieger. Nachdem er von der BAB 5 auf den Parkplatz Lußhardt eingebogen war, brannten die Reifen an der rechten Seite des Aufliegers. Versuche den Brand selbst zu löschen scheiterten. Die Freiwilligen Feuerwehren Kronau und Kirrlach konnten den Brand schnell löschen. Am Auflieger entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der transportierte Bagger blieb unbeschädigt. Die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war der Parkplatz bis 23.30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell