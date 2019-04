Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geldspielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Samstag gegen 5.10 Uhr ein offenstehendes Fenster einer Gaststätte in der Weilerer Straße. Die Polizeibeamten konnten vor Ort Hebelspuren an zwei offenen Fenstern feststellen. Im Innenraum der Gaststätte wurden drei Geldspielautomaten von einem bisher unbekannten Täter zwischen 3 Uhr und 5.10 Uhr aufgebrochen und das Geld entwendet.

Eine Summe des entstandenen Schadens lässt sich zum derzeitigen Stand nicht benennen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

