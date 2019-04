Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Mannheim: Autofahrerinnen unter Drogeneinwirkung - Führerscheine einbehalten

Mannheim (ots)

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau kontrollierten am Donnerstag gegen 14 und 17 Uhr zwei Autofahrerinnen, die in der Mannheimer Straße in Brühl sowie im Edinger Riedweg in Mannheim unterwegs waren. Bereits bei dem Erstkontakt hatten die Beamten den Verdacht der Drogenbeeinflussung und ordneten Überprüfungen an. Blutentnahmen folgten auf der Dienststelle sowie die Einbehaltung deren Führerscheine. Die 19-Jährige wie auch die 27-Jährige sehen Anzeigen bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft entgegen.

