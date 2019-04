Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Ermittler beweisen gutes Näschen!

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr nahmen Zivilbeamte während ihrer Streife auf einem Parkplatz Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Straße/ Am Ullrichsberg Marihuanageruch war.

Die Beamten folgten ihrer Nase und stellten zwei 18-Jährige in einem Mercedes fest, in dem ein 18-Jähriger einen Joint rauchte. Die Heranwachsenden, das Fahrzeug und die mitgeführten Gegenstände sollten daraufhin kontrolliert werden. In einem Rucksack fanden die Polizisten geringe Mengen an Marihuana, eine Feinwaage, knapp 500,- Euro Bargeld sowie Tilidin-Tabletten.

Beim Versuch das Fahrzeug zu kontrollieren ergriff einer der 18-Jährigen die Flucht, konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Festnahme leistete der 18-Jährige Widerstand und verletzte beide Beamten leicht. Der andere 18-Jährige verharrte an der Kontrollörtlichkeit.

Beide Beschuldigten wurden sodann ins Revier Käfertal verbracht.

Bei der Durchsuchung des Mercedes wurden u.a. weitere Drogen gefunden und beschlagnahmt. Es handelte sich um 3 Ecstasy Tabletten, 1 Gramm Ketamin, über 70 g Amphetamin, über 90 Gramm MDMA, 95 LSD-Trips. Außerdem zwei Feinwagen und einen große Menge an Verpackungsmaterial.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden zudem Kleinstmengen an Marihuana, Tilidin und Ketamin und weiteres Verpackungsmaterial sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen wegen Handel mit Betäubungsmitteln, Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

