Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar: Vorfahrt missachtet und mit Autofahrerin kollidiert - hoher Schaden

Weinheim (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, in der Freiburger Straße, an der Einmündung zur Pappelallee, ereignet hat. Eine 68-jährige Audi-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 54-jährigen Kia-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die Autos der beiden Beteiligten wurden so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß aber glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell