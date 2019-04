Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Schuhe gestohlen und zurückgebracht? Zeugen gesucht!

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Am Montag gegen 10.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Schuhgeschäft in der Eppelheimer Straße. Dieser fiel einer Mitarbeiterin auf, als er sich Schuhe aus dem Verkaufsregal nahm und den Laden verließ, ohne die Schuhe zu bezahlen. Die Mitarbeiterin folgte dem Dieb bis vor das Geschäft und sprach ihn an. Daraufhin stieß der Täter die Verkäuferin weg und rannte davon.

Gegen 15.20 Uhr betrat ein Zeuge das Schuhgeschäft, um die zuvor entwendeten Schuhe zurückzubringen. Dieser gab an, am Eingang des Geschäfts von einem ihm unbekannten Mann angesprochen worden zu sein, ob er die Schuhe zurückbringen könnte, da er keine Zeit habe. Die Verkäuferin sowie der Zeuge konnten weiter beobachten, wie der Schuhdieb in einen silbernen PKW stieg und davon fuhr.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 40 Jahre alt, normale Körperstatur, circa 185 cm, 3 Tage Bart, blaue Augen, hellbraune Haarfarbe, hellhäutig, slawischer Akzent, braune Lederjacke, weißes T-Shirt, dunkle Jeanshose

Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221 34180 zu melden. Ebenfalls wird der namentlich unbekannte Zeuge gebeten, sich mit dem genannten Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

