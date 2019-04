Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Scheibe eines Ford eingeschlagen, um Tasche zu stehlen -Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Auf dem Parkplatz vor einer Kfz-Niederlassung in der Gottlieb-Daimler-Straße schlug ein bislang unbekannter Täter am Montag an einem geparkten Ford eine Scheibe ein. Aus dem Fußraum entwendete er eine braune Ledertasche, in der sich ein iPad befand. Anschließend war er mit dem Diebesgut geflüchtet. Während der Diebstahlschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt wird, steht die Höhe des Sachschadens noch nicht fest. Die Tat muss sich zwischen 18:45 Uhr und 21 Uhr ereignet haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

