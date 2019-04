Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Autotür beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

In der Augustaanlage stieß am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ein unbekannter Täter beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel seines PKW an die geöffnete hintere Fahrzeugtür eines Kia Sorento. Dieser wurde dabei beschädigt. Der Täter setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein.

Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Der vom Tatfahrzeug abgerissene Außenspiegel wurde gesichert. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Außenspiegel eines Kleinwagens der Marke VW.

Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Schwetzingerstadt unter Tel.: 0621/441125 zu melden.

