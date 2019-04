Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fund einer Damenhandtasche - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 5. April wurde im Papierkorb an einer Bushaltestelle nahe einem Einkaufsmarkt in der Muthstraße eine Damenhandtasche gefunden. Bei der aufgefundenen Tasche handelt es sich um eine cremefarbene Handtasche mit Trageschlaufen und silbernen Nieten. In der Tasche befanden sich keine Hinweise auf einen möglichen Besitzer. Sie enthielt lediglich eine Packung Reiswaffeln, ein Deo sowie eine Plastikdose mit Kaugummi.

Da nicht auszuschließen ist, dass diese Tasche im Zusammenhang mit einem vorangegangenen Diebstahl dort im Mülleiner entsorgt werden sollte, sucht die Polizei Geschädigte, denen im fraglichen Zeitraum eine solche Damenhandtasche entwendet worden war. Geschädigte, wie auch Zeugen einer möglichen Diebstahlstat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell