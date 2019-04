Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannter stiehlt in Discounterfiliale mehrere Alkoholflaschen und flüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend, gegen 21:15 Uhr, in einer Discounterfiliale in der Schwetzinger Straße, in Höhe der Haltestelle "Krappmühlstraße", ereignet hat. Ein bislang unbekannter Mann entwendete aus der Filiale fünf Flaschen Alkoholika und steckte diese in seinen Rucksack. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, löste der Alarm aus, woraufhin ein Angestellter den Unbekannten aufforderte, stehen zu bleiben. Doch der Mann lief weiter in Richtung Ausgang, wo er von einem Security-Mitarbeiter aufgehalten wurde. Der Unbekannte wurde sofort verbal aggressiv und verweigerte die Herausgabe der Alkoholflaschen. Als die Angestellten dann die Polizei verständigten, versuchte der Mann zu flüchten. Es kam zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten, wobei der Unbekannte sich schließlich befreien konnte und mit dem Diebesgut in Richtung Mannheim-Innenstadt flüchtete.

Der Flüchtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 1, 75 m groß, etwa 40-45 Jahre alt, sportliche Statur, dunklerer Teint, Drei-Tage-Bart, schwarze lichte Haare, bekleidet mit einem Jeanshemd aus Stoff, einem schwarzen Unterhemd und einer blauen Jeanshose. Der Mann ließ bei der Flucht einen gelben DHL-Rucksack mit einem Pullover und einer Zange zurück.

Die Angestellten wurden bei der Auseinandersetzung nicht verletzt. Eine Fahndung nach dem Mann blieb ergebnislos.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

