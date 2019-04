Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Einlieferung ins Krankenhaus

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verletzungen zog sich eine 64-jährige Fußgängerin am Sonntag kurz nach 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Alten Schönbrunner Straße zu. Ein 30-jähriger Mitsubishi-Fahrer war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er infolge Unachtsamkeit in Höhe des Anwesens Nr. 4 zu weit nach rechts kam und die auf dem Gehweg befindliche Frau streifte. Diese stürzte und zog sich eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 30-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell