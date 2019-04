Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung - Turnhalle mit Farbe beschmiert

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Gaiberger Turnhalle in der Sportplatzstraße beschmierten im Laufe der vergangenen Woche bislang unbekannte Täter. Mit grüner, roter und lila Farbe brachten die Unbekannten verschiedene Schriftzüge an. Ein Verantwortlicher wurde am Samstag auf die Sachbeschädigung aufmerksam und erstattete Anzeige bei der Neckargemünder Polizei. Erst Ende März waren Farbschmierereien an der Fassade festgestellt worden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Beamten des Polizeipostens Meckesheim ermitteln und nehmen unter Tel.: 06226/1336 sachdienliche Hinweise entgegen.

