Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und fährt gegen eine Mauer - Fahrer zu Fuß flüchtig

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr befuhr ein unbekannter BMW-Fahrer den Altreutweg in Neulußheim. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Sandbuckel kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer des Anwesens Am Sandbuckel 1. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie der offensichtlich verletzte Fahrer zu Fuß in Richtung Industriegebiet Altlußheim flüchtig ging. Der entstandene Sachschaden sowie die Fahrtrichtung des BMW sind noch unbekannt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Fahndung nach der Person wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell