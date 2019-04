Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach-Gaimühle/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und bleibt auf dem Dach liegen

Eberbach-Gaimmühle/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 10.05 Uhr befuhr ein 76-jähriger VW-Fahrer die K 4113 von Gaimühle in Richtung Waldkatzenbach. In einer scharfen Linkskurve kam er, aufgrund eines Bedienfehlers mit seinem Automatikfahrzeug, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa fünf Meter eine Böschung hoch. Hier kippte das Fahrzeug langsam auf die linke Seite um und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 76-Jährige konnte sein Fahrzeug ohne fremde Hilfe verlassen und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

