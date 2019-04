Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis: Draht über Radweg gespannt, Zeugen gesucht!

Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 22.30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Verbindungsweg von Schönau in Richtung Altneudorf, die Verlängerung des Torwegs. In Höhe des "Sportplatz Schönau" sah der Radfahrer glücklicherweise einen Draht, der in Brusthöhe über den schmalen Verbindungsweg gespannt war. Der Radfahrer entfernte die Drahtfalle und meldete sich bei der Polizei.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich beim Revier Neckargemünd unter 06223 92540 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell