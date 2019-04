Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 23-Jährige tritt auf 32-Jährigen ein, Hintergründe noch Unbekannt!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Samstag gegen 02.10 Uhr liefen ein 30-Jähriger und ein 32-Jähriger über die Mittelstraße in Richtung Neckarstadt-Ost. In Höhe der Ackerstraße kam ein 23-Jähriger zu dem Duo und flüsterte dem 32-Jährigen etwas ins Ohr. Danach kam es zwischen den beiden aus noch nicht bekannter Ursache zu einem Gerangel in dessen Verlauf der 32-Jährige zu Boden fiel. Der 23-Jährige wollte auf den am Boden liegenden einschlagen, worauf der 30-Jährige den Aggressor ebenfalls wegschubste, worauf dieser zu Boden gegangen sein soll. Danach flüchtete das Duo, wurde jedoch von dem 23-Jährigen in der Ackerstraße eingeholt. Der 23-Jährige brachte den 32-Jährigen erneut zu Boden und trat mehrfach auf den 32-Jährigen ein. Erst als ein Passant dem am Boden liegenden zu Hilfe kam, ließ der 23-Jährige von seinem Opfer ab und flüchtete.

Während der Aufnahme des Sachverhalts durch Polizeibeamte des Reviers Neckarstadt kam der Angreifer zurück und stellte sich.

Hintergründe der Tat sind bislang noch Unbekannt und sind Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell