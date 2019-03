Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Audifahrer verursacht Unfall, Radfahrer wird verletzt, Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch befuhr zwischen 14.15 und 14.30 Uhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Trekkingfahrrad den Kranichweg aus Richtung Im Buschgewann kommend. An der Kreuzung Kranichweg/ Schwalbenweg missachtete ein bislang unbekannter Fahrer eines Audis die Vorfahrt des Radfahrers und touchierte diesen am Vorderrad. Daraufhin stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Audifahrer fuhr ohne Anzuhalten den Kranichweg in Richtung Eppelheimer Straße davon.

Bislang ist nur bekannt, dass es sich um einen cremefarbenen Audi A3 oder A4 gehandelt hat, der ein Mannheimer Kennzeichen hatte.

Der Audifahrer und oder Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Eppelheim unter 06221 766377 in Verbindung zu setzen.

