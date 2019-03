Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis: Vermeintlicher Brand einer Scheune

Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 11.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Brand einer Scheune in der Heidelberger Straße beordert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 82-Jähriger Mann in einer Werkstatt Hartholz sägte, dadurch Funken entstanden, welche offensichtlich über einen Staubabzug eingesaugt und in ein Sägemehlsilo transportiert wurden. Durch die Funken schmorte zunächst ein Schlauch und das Sägemehl in dem Silo.

Aufgrund der dadurch entstanden Rauchentwicklung, musste der Mann seine Werkstatt verlassen.

Die Feuerwehren Lobbach, Schönbrunn und Eberbach belüfteten das Gebäude, entleerten das Silo, so dass versteckte Glutnester ausgeschlossen werden konnten.

Es entstand nur ein geringer Schaden am Absaugschlauch, kein Gebäude- oder Personenschaden.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

