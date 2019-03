Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Vorfahrtsregel "rechts vor links" missachtete am Donnerstag kurz nach 15 Uhr ein aus Dossenheim stammender Opel Mokka-Fahrer an der Kreuzung Bismarck-/Zentgrafenstraße. Er stieß mit einem ordnungsgemäß fahrenden Audi A4-Fahrer zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 40.000 Euro.

Der Audi-Fahrer klagte bei der Unfallaufnahme über Verletzungen, benötigte vor Ort aber keine medizinische Versorgung.

Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

