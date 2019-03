Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch:Geldbörse aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr parkte eine aus Nußloch stammende Frau ihren Wagen auf dem Waldparkplatz "Poleneck" in der Sinsheimer Straße. Als sie nach rund einer halben Stunde wieder zurückkam, musste sie eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Auto wie auch das Fehlen ihrer Geldbörse, die in der Mittelkonsole deponiert war, feststellen. In dem Portmonee befanden sich rund 100 Euro Bargeld und diverse, persönliche Ausweispapiere. Sie erstattete Anzeige beim Polizeirevier Wiesloch. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, aufzunehmen.

