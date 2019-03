Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Crash im Einmündungsbereich - Hyundai nicht mehr fahrbereit

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Einmündungsbereich Falltorweg/Riedwiesenweg stießen am Dienstagfrüh kurz vor 7 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Verursacht hatte den Crash eine 37-jährige Opel Astra-Fahrerin, die beim Abbiegen die Vorfahrt der ordnungsgemäß fahrenden Hyundai-Fahrerin nicht beachtet hatte. Während am Opel Schaden von rund 1.500 Euro entstand, schlägt der Schaden am Hyundai mit ca. 3.000 Euro zu Buche. Ein Abschleppunternehmen beseitigte dieses Auto von der Unfallstelle. Die 37-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

